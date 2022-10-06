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Цены на газ в Италии выросли на 74%

Цены на газ в Италии выросли на 74%

Цены на газ в Италии с октября 2022 года выросли на 74%. Об этом информирует REGNUM. «Предприниматели в панике, директора тысяч компаний из различных направлений экономики считают, что они уже находятся на грани выживания», – указывает издание.

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