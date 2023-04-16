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Полиция Ленобласти задержала мигранта по подозрению в домогательствах 12-летней школьницы

Девочка попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами мягких тканей головы и другими травмами. Оперативники по горячим следам задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в домогательствах 12-летней школьницы, в Выборгском районе Ленобласти.

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