Полиция Ленобласти задержала мигранта по подозрению в домогательствах 12-летней школьницы

Девочка попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами мягких тканей головы и другими травмами. Оперативники по горячим следам задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в домогательствах 12-летней школьницы, в Выборгском районе Ленобласти.