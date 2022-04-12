Популярные статьи

Свежие комментарии

  • plus
    ....родина В.И.ЛЕНИНАДепутаты Самарско...
  • Саша Николаев
    Маловато будет-за чипирезацию...))В Самарской облас...

В Самаре после 14 апреля восстановят тротуарную плитку, разрушенную после зимы

В городе решили восстановить разрушенные дороги, оособенно это касается тех, что покрыты плиткой. На совещании мэрии подняли вопрос о начале восстановительных работ плиточного покрытия на тех участках, которые разрушились после зимнего сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх