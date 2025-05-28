Из Татарстана в Рубежное доставили более полутора тонн книг

Доставку организовал глава Рыбно-Слободского муниципального района Радик Ислямов Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставили более полутора тонн детской, юношеской и взрослой литературы.
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