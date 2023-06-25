Актер Семен Стругачев рассказал, какие чувства связывают его с Ольгой Прокофьевой

Актер Семен Стругачев объяснил, какие чувства связывают его с коллегой Ольгой Прокофьевой. Стругачев признался в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, что с Прокофьевой его связывает крепкая дружба.
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