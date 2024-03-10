Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой и глупостью

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал истерикой заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности ввода войск Франции на территорию Украины.
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