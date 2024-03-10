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Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой и глупостью

Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой и глупостью

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал истерикой заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности ввода войск Франции на территорию Украины.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Да всем плевать на его условия. Войдут французы на украину и тут же получат тоже что и наполеон.Надеюсь могил накопать успеют. А то ведь скоро и горючего для экскаваторов не хватит.
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