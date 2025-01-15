Инфографика: какая часть пластиковых отходов в мире на самом деле перерабатывается / © Visualcapitalist Инфографика, опубликованная выше, создана на основе данных ресурса Our World in Data Оксфордского университета.
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