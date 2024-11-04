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Кураховское направление: оборона ВСУ рвется в клочья

Кураховское направление: оборона ВСУ рвется в клочья

Усугубляется оперативный кризис украинской группировки, обороняющей Кураховскую агломерацию. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают как российские, так и украинские военные источники.

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