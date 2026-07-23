НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Григорьянц о штрафе Соболеву: «Действия Александра создали угрозу нарушений общественного порядка. Брошенные болельщиками предметы не попали в игроков»

Председатель КДК Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета оштрафовать нападающего « Зенита » Александра Соболева за поведение в матче за OLIMPBET Суперкубок России против « Спартака » (1:1, 4:2 пен).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии