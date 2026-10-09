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США и Украина готовятся к трехсторонней встрече с Россией: сводка СВО на 9 октября

США и Украина готовятся к трехсторонней встрече с Россией: сводка СВО на 9 октября

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией на территории Соединенных Штатов.

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