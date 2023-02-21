Южноуральцу, державшему 12-летнего школьника в багажнике, огласили приговор

Житель Каслинского района осужден за незаконное лишение ребенка свободы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя.