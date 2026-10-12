На трассе Екатеринбург — Тюмень 74-летний водитель погиб при развороте

На 39-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 12 октября 74-летний водитель «Киа Пиканто» начал разворот через сплошную линию разметки, после чего в него врезался манипулятор «Хино Рейнджер», водитель которого превысил безопасную скорость.
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