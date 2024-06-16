Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

Экс-сотрудник ФСИН Завертнев: в Ростовском СИЗО не проверяли решетки на окнах В Ростовском СИЗО-1 не соблюдались инструкции при проверках камер, считает адвокат, майор в отставке, экс-сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виталий Завертнев.