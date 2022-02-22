Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудницы Госавтоинспекции и общественники поздравили автолюбителей с Днем защитника Отечества

В Хабаровском крае сотрудницы Госавтоинспекции и общественники поздравили автолюбителей с Днем защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудницы ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району совместно с представителем Общественного совета Ольгой Панченко вышли на оживленную улицу города и поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником.

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