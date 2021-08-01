Российская газета

17 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    К 17 погибшим морякам теперь добавится и восемнадцатый -зам по эксплуатации флота. Вот она, морская романтика.Увы, э...В Петербурге заде...
  • Rustam Kuchkarov
    Нормалек пацаны разошлись, грамотно.Чемпион Игр Рылов...
  • Ольга Заварухина
    Песков обычно отвечает , что ни чего не видит, или обеспокоен. Но Азербайджан , по словам Путина наш партнер. Вот нам...Песков: Приближен...

Первая неделя августа прервет рост рубля, сентябрь будет не легче

Первая неделя августа прервет рост рубля, сентябрь будет не легче

Почему? Специально для "Российской газеты" на этот вопрос ответил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute:- Курс доллара на вечер пятницы составил 73,06 рубля, а евро - по 86,67 рубля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх