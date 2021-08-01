Первая неделя августа прервет рост рубля, сентябрь будет не легче

Почему? Специально для "Российской газеты" на этот вопрос ответил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute:- Курс доллара на вечер пятницы составил 73,06 рубля, а евро - по 86,67 рубля.
Почему? Специально для "Российской газеты" на этот вопрос ответил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute:- Курс доллара на вечер пятницы составил 73,06 рубля, а евро - по 86,67 рубля.
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