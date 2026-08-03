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FiNE NEWS

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Украина готовится к самой тяжелой зиме с 2022 года из-за угрозы ударов по энергетике

Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала конфликта в 2022 году. Власти и эксперты опасаются усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре и недостатка средств противовоздушной обороны, что может осложнить прохождение отопительного сезона.

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