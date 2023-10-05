Покусала 11 агентов секретной службы: собаку Байдена выгнали из Белого дома

Президент и первая леди приняли такое решение ради безопасности сотрудников, отмечает телеканал Fox NewsНемецкую овчарку президента США Джо Байдена по кличке Командир, которая кусала агентов спецслужб, увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения.
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