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Умерла режиссер фильма "Алиса из Страны чудес" Елена Демидова

Умерла режиссер фильма "Алиса из Страны чудес" Елена Демидова

В возрасте 59-ти лет скончалась известная режиссёр документалист.О смерти от невыясненных причин режиссёра документалиста Елены Демидовой на 60-м году жизни 4 января сообщила в своих социальных сетях ее коллега Марина Разбежкина.

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