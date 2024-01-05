Умерла режиссер фильма "Алиса из Страны чудес" Елена Демидова

В возрасте 59-ти лет скончалась известная режиссёр документалист.О смерти от невыясненных причин режиссёра документалиста Елены Демидовой на 60-м году жизни 4 января сообщила в своих социальных сетях ее коллега Марина Разбежкина.
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