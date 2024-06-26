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Не только о футболе

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Англия, Австрия и Словения в плей-офф Евро, Хорватия и Сербия вылетели, Мичков в «Филадельфии», Начо ушел из «Реала», Дацюк введен в Зал славы и другие новости

Англия, Австрия и Словения в плей-офф Евро, Хорватия и Сербия вылетели, Мичков в «Филадельфии», Начо ушел из «Реала», Дацюк введен в Зал славы и другие новости

1. Во вторник на Евро-2024 Австрия прихлопнула Нидерланды (3:2), Франция сыграла вничью с Польшей (1:1), а Англия, Словения, Дания и Сербия на четверых забили 0 голов.

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Комментарии
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Лена Мисько
Рифат Жемалетдинов переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Медосмотр уже пройден. Контракт будет подписан по схеме 2+1
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23 мин.
Лена Мисько
Неплохо, неплохо. За подписание всего на год контракта с Магкеевым новый спортдир &quot;Пари НН&quot; Удальцов выписал 10 миллионов агенту Клюеву. Я так понимаю, человек пришёл в клуб экономить таким образом? Неплохо. Что будет дальше? А что насчет максимум 10% агентских от суммы контракта? Нет, не слышали или Магкеев 100 000 000 в год получает в Нижнем Новгороде?)
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22 мин.
Лена Мисько
Кто такой Александр Удальцов 👆 и кто его лоббирует в Нижнем Новгороде? По моей информации на пост спортивного директора &quot;Пари НН&quot; Александр Удальцов пришёл по протекции Дмитрия Иванова, бывшего генерального директора московского &quot;Динамо&quot;. Говорят, он друг детства акционера PARI Игоря Вишнякова. Соответственно по протекции Иванова Вишняков принял решение о том, что клубу нужен Удальцов. За какие такие заслуги, непонятно. Но это дело клуба. Удальцов на текущую минуту взял на себя не только функции спортивного директора, но и по сути раздает указания, которые его функционала не касаются. И очень интересна в этом контексте позиция генерального директора Давида Мелик-Гусейнова. Он будто бы самоустранился от принятия ряда решений. И вы знаете, я его прекрасно понимаю. Он не хочет по всей видимости отвечать за все то, что делает Удальцов. В клубе, к сожалению, сейчас бардак. Удальцов vs. Мелик-Гусейнов, PARI vs. область. Закончится это все плохо. Вылетом команды в Первую лигу. Как я понимаю, с такого рода положением и &quot;стратегией&quot; не согласился Дмитрий Кондратов, который почти ушел из клуба. Кондратов - не сахарный, но работал, как мне кажется, именно во благо клуба. В этом у меня нет никаких сомнений. И эту правду вам не расскажет недожурналист с рыбьей фамилией, который получает нужную информацию от клуба и имеет с ним договор о сотрудничестве. #мнение #паринн
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20 мин.

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