Англия, Австрия и Словения в плей-офф Евро, Хорватия и Сербия вылетели, Мичков в «Филадельфии», Начо ушел из «Реала», Дацюк введен в Зал славы и другие новости

Лена Мисько

Кто такой Александр Удальцов 👆 и кто его лоббирует в Нижнем Новгороде? По моей информации на пост спортивного директора "Пари НН" Александр Удальцов пришёл по протекции Дмитрия Иванова, бывшего генерального директора московского "Динамо". Говорят, он друг детства акционера PARI Игоря Вишнякова. Соответственно по протекции Иванова Вишняков принял решение о том, что клубу нужен Удальцов. За какие такие заслуги, непонятно. Но это дело клуба. Удальцов на текущую минуту взял на себя не только функции спортивного директора, но и по сути раздает указания, которые его функционала не касаются. И очень интересна в этом контексте позиция генерального директора Давида Мелик-Гусейнова. Он будто бы самоустранился от принятия ряда решений. И вы знаете, я его прекрасно понимаю. Он не хочет по всей видимости отвечать за все то, что делает Удальцов. В клубе, к сожалению, сейчас бардак. Удальцов vs. Мелик-Гусейнов, PARI vs. область. Закончится это все плохо. Вылетом команды в Первую лигу. Как я понимаю, с такого рода положением и "стратегией" не согласился Дмитрий Кондратов, который почти ушел из клуба. Кондратов - не сахарный, но работал, как мне кажется, именно во благо клуба. В этом у меня нет никаких сомнений. И эту правду вам не расскажет недожурналист с рыбьей фамилией, который получает нужную информацию от клуба и имеет с ним договор о сотрудничестве. #мнение #паринн