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Бальде не сыграет с «Барбастро» из-за недомогания, Ямаль – из-за дисквалификации в молодежном Кубке Испании. Иньиго, не игравший с начала декабря – в заявке «Барсы»

Бальде не сыграет с «Барбастро» из-за недомогания, Ямаль – из-за дисквалификации в молодежном Кубке Испании. Иньиго, не игравший с начала декабря – в заявке «Барсы»

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что Бальде почувствовал недомогание во время тренировки.

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