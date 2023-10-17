Захарова: РФ осуждает совершенный ИГ теракт против шиитов в Афганистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает совершенные международной террористической организацией "Исламское государства" теракта против шиитского меньшинства в Афганистане, произошедшего 13 октября.
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