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За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Сколько еще скотов вокруг власти вьется. Неистребимы птенцы Сороса. Тут не СМЕРШ, тут ВЧК срочно возрождать для борьбы с антиРоссией. Иначе будет 1917, 1991 сказкой покажется. Эти суки все и всех сольют. Строить яхты по цене ударного атомного авианосца, это мы можем. Детям на операцию и на содержание СВО с миру по нитке собираем. Скоты
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52 мин.
Александр Шентябин
Бочкарев снова раскрутил, пользуясь моментом, антироссийскую повестку! А комментаторы и заказные авторы только подыграли ему! Поголовье критиков действующей власти, вместе с критикующими депутатами (которых записные критиканы на канале ... и в хвост, и в гриву!) вдруг объединились. Хотя в финансовой политике кроме как в своей зарплате и ценниках в соседнем магазине ничего не смыслят! А себе - туда же!
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19 мин.
Сергей Бирюков
&quot;Высокая процентная ставка защищает сбережения бедных&quot;, а они есть эти сбережения у бедных? О#уительная логика! Льготная ипотека только раздула цены на жилье и т.п. и тд...  Столько драконовских непопулярных, я бы сказал, антинародных и антигосударственных  решений ЦБ и какой результат?  112 % инфляции за 10 лет!!!
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15 мин.

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