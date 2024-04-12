За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Александр Каблучко Сколько еще скотов вокруг власти вьется. Неистребимы птенцы Сороса. Тут не СМЕРШ, тут ВЧК срочно возрождать для борьбы с антиРоссией. Иначе будет 1917, 1991 сказкой покажется. Эти суки все и всех сольют. Строить яхты по цене ударного атомного авианосца, это мы можем. Детям на операцию и на содержание СВО с миру по нитке собираем. Скоты

Александр Шентябин Бочкарев снова раскрутил, пользуясь моментом, антироссийскую повестку! А комментаторы и заказные авторы только подыграли ему! Поголовье критиков действующей власти, вместе с критикующими депутатами (которых записные критиканы на канале ... и в хвост, и в гриву!) вдруг объединились. Хотя в финансовой политике кроме как в своей зарплате и ценниках в соседнем магазине ничего не смыслят! А себе - туда же!