Эндокринолог рассказала о проявлении внутренних проблем на коже

Заболевания эндокринной системы сопровождаются кожными проявлениями, спектр которых разнообразен и может варьироваться от общих признаков, таких как угри, гирсутизм (повышенное оволосение), гипер- или гипопигментации, до крайне редких форм дерматозов.
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