В Крыму планируют возродить парк имения графа Воронцова

По рекомендациям экспертов КФУ и отделения Русского географического общества в Республике Крым местные предприниматели и поселковая администрация готова провести реконструкцию парка имения графа Воронцова и привести его в исторический вид.
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