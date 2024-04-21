Стал известен шорт-лист премии «Книга года — 2023»

В ближайшее время члены конкурсной комиссии тайным голосованием выберут победителей, которых объявят во всемирный день книги и авторского права — 23 апреля«Лучшая книга о Русском Севере» (автор, автор-составитель) Архангельск.
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