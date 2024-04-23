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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

1 подписчик
Мы-гинекологи, много времени тратим на решение тех или женских проблем

Мы-гинекологи, много времени тратим на решение тех или женских проблем, при этом не хватает времени на разговор о ежедневной заботе о себе, например, об интимной гигиене.

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