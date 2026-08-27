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ДНК-тесты в прямом эфире: как актер Артем Федотов пережил публичные обвинения и сохранил профессию

ДНК-тесты в прямом эфире: как актер Артем Федотов пережил публичные обвинения и сохранил профессию

В фильмографии Артема Федотова перевалило за сотню ролей, но широкая публика долгое время знала его исключительно по работе в кадре и на сцене.

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