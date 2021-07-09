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На Западе придумали «новую» уголовную статью для России

На Западе придумали «новую» уголовную статью для России

Международная федерация за права человека обвинила Российскую Федерацию в "преступлении против истории".

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Vasily Golov
Пришла пора вспомнить страны,воевавшие за Гитлера.Есть документ о попавших в плен военных разных стран. Их по Конвенции отнесли к военнопленным. Вспомним времена СССР и антиколониальную борьбу. Кто колония,кто колонизатор.Вспомнят апартеид.
Vasily Golov
Канарские острова Испанская Сахара (сейчас Западная Сахара) Рио-де-Оро Сегиет-эль-Хамра Испанское Марокко Испанская Северная Африка (Сеута, Мелилья и др. — см.) Испанское Южное Марокко (сектор Тарфая) Ифни Испанская Гвинея Рио-Муни (ныне континентальная часть Экваториальной Гвинеи) Фернандо-По (сейчас Биоко, островная часть Экваториальной Гвинеи. Изначально испанцы стали осваивать западное побережье Америки. Это территория современной Бразилии, Чили, Перу и других стран. В новых землях устанавливались испанские порядки. Администрации обосновывались в крупных поселениях. Затем вооружённые отряды отправлялись покорять новые земли
Василий Башмаков
Интересно, есть ли ещё сомневающиеся в том, что руководители западных стран - полнейшие идиоты????????
Геннадий Б
Естественно все нормальные люди понимают, что их руководители полные идиоты. А им самим плевать на мнение людей. Они же живут в отрыве от чаяний и проблем простых людей. И остервенением насаждают русофобию. Проблема в том, что безнаказанность рождает вседозволенность. А когда мы всех этих душевнобольных гейропейцев накажем не понятно.
Анатолий Зиновьев
Почитай лживая и лицемерная Европа правду о России.Почитайте что сказали умные люди о России и не лезьте на Россию если вы хотите жить «Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет!!!» - Отто фон Бисмарк "Скажите мне на кого нападала Россия я что-то не помню, а вот кто нападал на Россию я хорошо помню!!!" - депутат Германии Сара Вагенкнехт Прочтите правду о России сказанною умными людьми не чета вам лжецам и лицемерам Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много Россия помогла различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна. Наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Но помощь не должна взвешиваться. -«Семь Великих Тайн Космоса» - Н.К. Рерих Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. - Н.К. Рерих. Многолетний культ доллара сделал американца восприимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать деньги, а если сказать проще за доллары американцы продадут все и совесть и честь, страшные люди с полным отсутствием души. - Э. Мулдашев Американский доллар весь залит кровью убитых Америкой людей. А сколько Америка убила коренных индейцев при захвате их земель. А также сколько она убила пюдей в: Японии, Вьетнаме, Камбодже. Кубе, Югославии, Ираке, Ливии, Ливане, Украине. И главное убивает она все это под флагом ее демократии, и Америке никогда нельзя верить ни в чем Америка ненавидит Индию за ее духовное развитие. Бездушный американец приведет к разрушению Мира. - Рама Кришна.
Анатолий Зиновьев
Почитай лживая и лицемерная Европа правду о России.Почитайте что сказали умные люди о России и не лезьте на Россию если вы хотите жить «Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет!!!» - Отто фон Бисмарк "Скажите мне на кого нападала Россия я что-то не помню, а вот кто нападал на Россию я хорошо помню!!!" - депутат Германии Сара Вагенкнехт Прочтите правду о России сказанною умными людьми не чета вам лжецам и лицемерам Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много Россия помогла различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна. Наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Но помощь не должна взвешиваться. -«Семь Великих Тайн Космоса» - Н.К. Рерих Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. - Н.К. Рерих. Многолетний культ доллара сделал американца восприимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать деньги, а если сказать проще за доллары американцы продадут все и совесть и честь, страшные люди с полным отсутствием души. - Э. Мулдашев Американский доллар весь залит кровью убитых Америкой людей. А сколько Америка убила коренных индейцев при захвате их земель. А также сколько она убила пюдей в: Японии, Вьетнаме, Камбодже. Кубе, Югославии, Ираке, Ливии, Ливане, Украине. И главное убивает она все это под флагом ее демократии, и Америке никогда нельзя верить ни в чем Америка ненавидит Индию за ее духовное развитие. Бездушный американец приведет к разрушению Мира. - Рама Кришна.
Валерий Авгур
пусть идут в пешее эротическое путешествие к горе Кхуям
Алексей Сафронов
Беззубая, а порой лживая политика СССР, а потом и России, это и есть результат "придумывания НОВОЙ уголовной статьи для России"! Не надо было веками стыдливо молчать о реальных преступлениях гейропы и был бы иной сегодня результат.
Руслан
И.А. Крылов со своим "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" нервно курит в сторонке.
Дмитрий Медведев
"...Вопрос только в том, что Запад оставил в мировой истории слишком широкий кровавый след. Его не переписать и не заретушировать. ..." - ДА ЛАДНО!!! Уже вонючий запад переписывает историю путем распространения в нашей стране всю грязь начиная от совершенно диких мультиков и заканчивая тиктоковско-фейсбучным кривлянием молодежных креаклов типа моргенштерна!!! Не успеешь и оглянуться, как молодежь уйдет в забвение своей истории, культуры!!!!
Виктор Рыбаков
В следующий раз не стоит останавливаться!
Владимир Домнин
В фразе "На западе России" западе пишется с маленькой буквы. Именно в Москве находится Государственная дума, где был принят закон об уголовной ответственности за искажение истории.
NVS66 SergeiShulepov
В ГД какой историк законы писал?
Владимир Домнин
Не знаю, да и мне это не интересно.
Анатолий Лановой
И зачем писать о том, чего не знаешь?
NVS66 SergeiShulepov
Во дворе произошло событие любое, один так описал другой по другому (историю рассказали про это событие) вот они и есть историки.
Владимир Домнин
Если быть занудой, то следует уточнить. Это хреновые историки, правильнее назвать летописцами, сплетниками, очевидцами. Историк должен изучить все источники и сделать правильный вывод.
NVS66 SergeiShulepov
Хронология есть наука, констатирует дату и событие без трактования.
кормчий
А не пошёл бы этот Запад кобыле в трещину !
Евгений Пакалин
вроде не глупые люди там .но такие дебилы....... им достаточно проанализировать отношение власти к коренному русскому населению.этого вполне будет довольно для серьёзного дела о геноциде русских
Алексей Горшков
По-моему,тупо в лоб здесь действовать не стоит - бесполезно,даже может быть для нас и вредно! Если большинство стран - африканские,надо переманить их на свою сторону! По-моему,"чёрное" движение BLM нам можно и нужно использовать в своих целях! Кто боролся за права негров,когда в США "Ку-клус-клан" хозяйничал? СССР ! Кто снял фильм "Максимка"? СССР ! Когда вышел на экраны фильм "Цирк"? ПРИ СССР,причём СТАЛИНСКОМ !!! Кто во время Гражданской войны в США поддержал северян,в то время как Великобритания рабовладельческий Юг там поддерживала? Российская империя! Да мы всегда,независимо от строя,за негров вписывались! Дело тут даже не в поддержке негритянского движения,как такового - надо просто его использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РУССКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!
Johann H246fner
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
А чего вы все хотели? Экономические интересы (понимай погоня за баблом) превыше всего...Можно и в интеллигентность поиграть, как это сделал ПРЕЗИДЕНТ России в этом году в своей статье опубликованной в немецкой клоаке от СМИ-"Die Zeit". Процитировать часть? Легко-"нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно пола¬гая, что можно обхитрить других, обеспечить себе од¬носторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недаль-новидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами. Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более – инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государст¬ва и народы. Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем нужны правда и объ¬ективность. Со своей стороны, всегда призывал и при¬зываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу. К самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершенных тогда ошибок и обеспечить мирное и бла¬гополучное развитие на долгие годы вперед. Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, ис¬пытывать чувство вины. Принимают насквозь лице¬мерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парла¬ментом резолюция "О важности сохранения историче¬ской памяти для будущего Европы" прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится."(конец цитаты) И ЭТО ВСЁ, господин Путин? А указать в своей статье прямо сразу за этими строчками, прямо, что войну СССР ВМЕСТЕ с Германией объявили:22 июня-ИТАЛИЯ и РУМЫНИЯ. 24-июня-СЛОВАКИЯ, 26-ФИНЛЯНДИЯ и 27 июня-ВЕНГРИЯ...Вот про это написать и напомнить...СЛАБО БЫЛО? И не только объявили, а ВОЕВАЛИ в составе Вермахта до лета и осени 1944 года, предоставив попутно ещё и технику и оружие тем же немцам. И воевали то... ВСЯ ЕВРОПА, за исключением, как ни странно англо-саксов и ирланцев с Исландией. А потребовать от грёбанных клоак Евросовета, ЕСПЧ и прочих европидарастических сортиров ПРИЗНАНИЯ этих фактов с ИЗВИНЕНИЯМИ и РАСКАЯНИЕМ... Что... СЛАБО? Хватит нас всех уговаривать и агитировать. Действовать надо а не размазывать сопли. Любая либербля...извиняюсь,либердерьмократ вроде Гозмана, ШенДЕРЬМОвича и Зильбертруда (с погонялом Быков), через радиосортир "Эхо либеральной жопы с её шэфом, сыночком родителей партноменклатуры от КПСС Бенедиктовым с упоением обсирают вас русских (сам то я даже не славянин), а вы всё в Кота Леопольда играете. Какого хера делают ваши граждане в "евроклоаках" (Совет Европы и прочие гадюжники)ТОлько не надо мне, баварцу делать мозг про "тактические выгоды" и прочий бред. ВОЙНА УЖЕ ИДЁТ! Вам Владимир Владимирович понадобилось СЕМЬ лет, чтобы наконец-то увидеть ФАШИЗМ и НАЦИЗМ в/на УКРЕТИНЕ (бывшей до 2014 года-Украине). Ну что сделано за эти годы (кроме Крыма разумеется) А главное ЧЕМ весь этот укро-бардак закончится? Бить по хвостам" самое последнее дело для политика. А для руководителя страны, почти преступления. Так что прежде чем обсирать Стиалина...Оглянитесь вокруг, толерантные дамы и господа. Не понятно только одно...За что нас, советских немцев репрессировал ХРУЩЁВ в 1955 году...Если воевала против русских ВСЯ ЕВРОПА? Доиграетесь до нового 22 июня 1941 года.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Вячеслав Ленбаум
Вы ещё забыли Хорватия, Франция (Французская дивизия СС) , Норвегия и Швеция ( Дивия СС из скандинавов), Болгария, Австрия, в общем вся гейропа.
Галина Мухний
Одним словом, пусть укусят себя за зад.

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