На Западе придумали «новую» уголовную статью для России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНа Западе придумали «новую» уголовную статью для России Международная федерация за права человека обвинила Российскую Федерацию в "преступлении против истории".Вернуться к статье279НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovПришла пора вспомнить страны,воевавшие за Гитлера.Есть документ о попавших в плен военных разных стран. Их по Конвенции отнесли к военнопленным. Вспомним времена СССР и антиколониальную борьбу. Кто колония,кто колонизатор.Вспомнят апартеид.VGVasily GolovКанарские острова Испанская Сахара (сейчас Западная Сахара) Рио-де-Оро Сегиет-эль-Хамра Испанское Марокко Испанская Северная Африка (Сеута, Мелилья и др. — см.) Испанское Южное Марокко (сектор Тарфая) Ифни Испанская Гвинея Рио-Муни (ныне континентальная часть Экваториальной Гвинеи) Фернандо-По (сейчас Биоко, островная часть Экваториальной Гвинеи. Изначально испанцы стали осваивать западное побережье Америки. Это территория современной Бразилии, Чили, Перу и других стран. В новых землях устанавливались испанские порядки. Администрации обосновывались в крупных поселениях. Затем вооружённые отряды отправлялись покорять новые землиВасилий БашмаковИнтересно, есть ли ещё сомневающиеся в том, что руководители западных стран - полнейшие идиоты????????Геннадий БЕстественно все нормальные люди понимают, что их руководители полные идиоты. А им самим плевать на мнение людей. Они же живут в отрыве от чаяний и проблем простых людей. И остервенением насаждают русофобию. Проблема в том, что безнаказанность рождает вседозволенность. А когда мы всех этих душевнобольных гейропейцев накажем не понятно.Анатолий ЗиновьевПочитай лживая и лицемерная Европа правду о России.Почитайте что сказали умные люди о России и не лезьте на Россию если вы хотите жить «Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет!!!» - Отто фон Бисмарк "Скажите мне на кого нападала Россия я что-то не помню, а вот кто нападал на Россию я хорошо помню!!!" - депутат Германии Сара Вагенкнехт Прочтите правду о России сказанною умными людьми не чета вам лжецам и лицемерам Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много Россия помогла различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна. Наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Но помощь не должна взвешиваться. -«Семь Великих Тайн Космоса» - Н.К. Рерих Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. - Н.К. Рерих. Многолетний культ доллара сделал американца восприимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать деньги, а если сказать проще за доллары американцы продадут все и совесть и честь, страшные люди с полным отсутствием души. - Э. Мулдашев Американский доллар весь залит кровью убитых Америкой людей. А сколько Америка убила коренных индейцев при захвате их земель. А также сколько она убила пюдей в: Японии, Вьетнаме, Камбодже. Кубе, Югославии, Ираке, Ливии, Ливане, Украине. И главное убивает она все это под флагом ее демократии, и Америке никогда нельзя верить ни в чем Америка ненавидит Индию за ее духовное развитие. Бездушный американец приведет к разрушению Мира. - Рама Кришна.Анатолий ЗиновьевПочитай лживая и лицемерная Европа правду о России.Почитайте что сказали умные люди о России и не лезьте на Россию если вы хотите жить «Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет!!!» - Отто фон Бисмарк "Скажите мне на кого нападала Россия я что-то не помню, а вот кто нападал на Россию я хорошо помню!!!" - депутат Германии Сара Вагенкнехт Прочтите правду о России сказанною умными людьми не чета вам лжецам и лицемерам Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много Россия помогла различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна. Наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Но помощь не должна взвешиваться. -«Семь Великих Тайн Космоса» - Н.К. Рерих Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. - Н.К. Рерих. Многолетний культ доллара сделал американца восприимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать деньги, а если сказать проще за доллары американцы продадут все и совесть и честь, страшные люди с полным отсутствием души. - Э. Мулдашев Американский доллар весь залит кровью убитых Америкой людей. А сколько Америка убила коренных индейцев при захвате их земель. А также сколько она убила пюдей в: Японии, Вьетнаме, Камбодже. Кубе, Югославии, Ираке, Ливии, Ливане, Украине. И главное убивает она все это под флагом ее демократии, и Америке никогда нельзя верить ни в чем Америка ненавидит Индию за ее духовное развитие. Бездушный американец приведет к разрушению Мира. - Рама Кришна.Валерий Авгурпусть идут в пешее эротическое путешествие к горе КхуямАлексей СафроновБеззубая, а порой лживая политика СССР, а потом и России, это и есть результат "придумывания НОВОЙ уголовной статьи для России"! Не надо было веками стыдливо молчать о реальных преступлениях гейропы и был бы иной сегодня результат.РусланИ.А. Крылов со своим "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" нервно курит в сторонке.Дмитрий Медведев"...Вопрос только в том, что Запад оставил в мировой истории слишком широкий кровавый след. Его не переписать и не заретушировать. ..." - ДА ЛАДНО!!! Уже вонючий запад переписывает историю путем распространения в нашей стране всю грязь начиная от совершенно диких мультиков и заканчивая тиктоковско-фейсбучным кривлянием молодежных креаклов типа моргенштерна!!! Не успеешь и оглянуться, как молодежь уйдет в забвение своей истории, культуры!!!!Виктор РыбаковВ следующий раз не стоит останавливаться!Владимир ДомнинВ фразе "На западе России" западе пишется с маленькой буквы. Именно в Москве находится Государственная дума, где был принят закон об уголовной ответственности за искажение истории.NVS66 SergeiShulepovВ ГД какой историк законы писал?Владимир ДомнинНе знаю, да и мне это не интересно.Анатолий ЛановойИ зачем писать о том, чего не знаешь?NVS66 SergeiShulepovВо дворе произошло событие любое, один так описал другой по другому (историю рассказали про это событие) вот они и есть историки.Владимир ДомнинЕсли быть занудой, то следует уточнить. Это хреновые историки, правильнее назвать летописцами, сплетниками, очевидцами. Историк должен изучить все источники и сделать правильный вывод.NVS66 SergeiShulepovХронология есть наука, констатирует дату и событие без трактования.кормчийА не пошёл бы этот Запад кобыле в трещину !Евгений Пакалинвроде не глупые люди там .но такие дебилы....... им достаточно проанализировать отношение власти к коренному русскому населению.этого вполне будет довольно для серьёзного дела о геноциде русскихАлексей ГоршковПо-моему,тупо в лоб здесь действовать не стоит - бесполезно,даже может быть для нас и вредно! Если большинство стран - африканские,надо переманить их на свою сторону! По-моему,"чёрное" движение BLM нам можно и нужно использовать в своих целях! Кто боролся за права негров,когда в США "Ку-клус-клан" хозяйничал? СССР ! Кто снял фильм "Максимка"? СССР ! Когда вышел на экраны фильм "Цирк"? ПРИ СССР,причём СТАЛИНСКОМ !!! Кто во время Гражданской войны в США поддержал северян,в то время как Великобритания рабовладельческий Юг там поддерживала? Российская империя! Да мы всегда,независимо от строя,за негров вписывались! Дело тут даже не в поддержке негритянского движения,как такового - надо просто его использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РУССКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!Johann H246fnerЗайцев Виктор Зайцев ВикторА чего вы все хотели? Экономические интересы (понимай погоня за баблом) превыше всего...Можно и в интеллигентность поиграть, как это сделал ПРЕЗИДЕНТ России в этом году в своей статье опубликованной в немецкой клоаке от СМИ-"Die Zeit". Процитировать часть? Легко-"нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно пола¬гая, что можно обхитрить других, обеспечить себе од¬носторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недаль-новидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами. Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более – инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государст¬ва и народы. Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем нужны правда и объ¬ективность. Со своей стороны, всегда призывал и при¬зываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу. К самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершенных тогда ошибок и обеспечить мирное и бла¬гополучное развитие на долгие годы вперед. Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, ис¬пытывать чувство вины. Принимают насквозь лице¬мерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парла¬ментом резолюция "О важности сохранения историче¬ской памяти для будущего Европы" прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится."(конец цитаты) И ЭТО ВСЁ, господин Путин? А указать в своей статье прямо сразу за этими строчками, прямо, что войну СССР ВМЕСТЕ с Германией объявили:22 июня-ИТАЛИЯ и РУМЫНИЯ. 24-июня-СЛОВАКИЯ, 26-ФИНЛЯНДИЯ и 27 июня-ВЕНГРИЯ...Вот про это написать и напомнить...СЛАБО БЫЛО? И не только объявили, а ВОЕВАЛИ в составе Вермахта до лета и осени 1944 года, предоставив попутно ещё и технику и оружие тем же немцам. И воевали то... ВСЯ ЕВРОПА, за исключением, как ни странно англо-саксов и ирланцев с Исландией. А потребовать от грёбанных клоак Евросовета, ЕСПЧ и прочих европидарастических сортиров ПРИЗНАНИЯ этих фактов с ИЗВИНЕНИЯМИ и РАСКАЯНИЕМ... Что... СЛАБО? Хватит нас всех уговаривать и агитировать. Действовать надо а не размазывать сопли. Любая либербля...извиняюсь,либердерьмократ вроде Гозмана, ШенДЕРЬМОвича и Зильбертруда (с погонялом Быков), через радиосортир "Эхо либеральной жопы с её шэфом, сыночком родителей партноменклатуры от КПСС Бенедиктовым с упоением обсирают вас русских (сам то я даже не славянин), а вы всё в Кота Леопольда играете. Какого хера делают ваши граждане в "евроклоаках" (Совет Европы и прочие гадюжники)ТОлько не надо мне, баварцу делать мозг про "тактические выгоды" и прочий бред. ВОЙНА УЖЕ ИДЁТ! Вам Владимир Владимирович понадобилось СЕМЬ лет, чтобы наконец-то увидеть ФАШИЗМ и НАЦИЗМ в/на УКРЕТИНЕ (бывшей до 2014 года-Украине). Ну что сделано за эти годы (кроме Крыма разумеется) А главное ЧЕМ весь этот укро-бардак закончится? Бить по хвостам" самое последнее дело для политика. А для руководителя страны, почти преступления. Так что прежде чем обсирать Стиалина...Оглянитесь вокруг, толерантные дамы и господа. Не понятно только одно...За что нас, советских немцев репрессировал ХРУЩЁВ в 1955 году...Если воевала против русских ВСЯ ЕВРОПА? Доиграетесь до нового 22 июня 1941 года.Зайцев Виктор Зайцев ВикторЗайцев Виктор Зайцев ВикторВячеслав ЛенбаумВы ещё забыли Хорватия, Франция (Французская дивизия СС) , Норвегия и Швеция ( Дивия СС из скандинавов), Болгария, Австрия, в общем вся гейропа.Галина МухнийОдним словом, пусть укусят себя за зад.Комментировать
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