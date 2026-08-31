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Дом за городом без компромиссов. Почему барнаульцы выбирают готовые коттеджные поселки

Дом за городом без компромиссов. Почему барнаульцы выбирают готовые коттеджные поселки

Эксперты рынка малоэтажного строительства Алтайского края рассказали, почему эпоха стихийной застройки уходит в прошлое и каким должен быть современный формат жизни за городом Еще несколько лет назад рынок малоэтажного строительства вокруг Барнаула развивался без единых правил: участки нарезали под индивидуальную застройку, а вопросы инфраструктуры и благоустройства часто оставались на будущее.

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