Дом за городом без компромиссов. Почему барнаульцы выбирают готовые коттеджные поселки

Эксперты рынка малоэтажного строительства Алтайского края рассказали, почему эпоха стихийной застройки уходит в прошлое и каким должен быть современный формат жизни за городом Еще несколько лет назад рынок малоэтажного строительства вокруг Барнаула развивался без единых правил: участки нарезали под индивидуальную застройку, а вопросы инфраструктуры и благоустройства часто оставались на будущее.
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