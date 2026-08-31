Дом за городом без компромиссов. Почему барнаульцы выбирают готовые коттеджные поселки

Эксперты рынка малоэтажного строительства Алтайского края рассказали, почему эпоха стихийной застройки уходит в прошлое и каким должен быть современный формат жизни за городом Еще несколько лет назад рынок малоэтажного строительства вокруг Барнаула развивался без единых правил: участки нарезали под индивидуальную застройку, а вопросы инфраструктуры и благоустройства часто оставались на будущее.