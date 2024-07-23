Сколько дорог будет отремонтировано в Крыму в этом году?

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму ремонтируются мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются передовые инженерные решения и как следствие повышается сохранность и эксплуатационные характеристики дорожных объектов.