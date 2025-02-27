Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Александр Буйнов поехал на корпоратив поле того, как сбил пенсионерку

Александр Буйнов поехал на корпоратив поле того, как сбил пенсионерку

Александр Буйнов уехал выступать на корпоратив в центр Москвы после того, как сбил пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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Надежда Петракова
Мерзавец(
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19 час.
s
sergeu
Небось в мыслях подсчитывал барыши от выступления, и уже ничего не видел, кроме бабла в мозгу. Ничего откупится, этим сукам всё сходит с рук., песконафки помогут обойти правосудие.
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19 час.
Владимир Тамбасов
Вот истинное лицо наших &quot;звездулек&quot; - срать они хотели на народ - главное чтобы этот народ нес им бабло!
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15 час.
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