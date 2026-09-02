На вокзале Астрахани провели историческую экскурсию для подростков из Волгограда

В рамках Дня знаний и Года пассажира, объявленного в ОАО «РЖД», на железнодорожном вокзале Астрахани состоялась познавательная экскурсия «Столетняя история вокзала» для группы подростков из Волгограда.
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