Кемеровский «Кузбасс» стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом

«Водник» уступил своему давнему сопернику в сегодняшнем финальном матче — игра завершилась со счётом 5:2«Водник» уступил своему давнему сопернику в сегодняшнем финальном матче — игра завершилась со счётом 5:2К финальной встрече обе команды подошли в отличной форме — накануне хозяева поля одолели ульяновскую «Волгу» со счётом 14:1, а архангелогородцы победили московское «Динамо» со счётом 7:2.