Депутат Рады Дубинский: Зеленский уйдет на дно и возьмет Украину с собой

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский после неудачи в Вашингтоне не только сам потерпит крах, но и потянет за собой всю страну.
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