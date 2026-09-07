Капитал страны Пора отказаться от автомобиля и пересесть на лошадь: Стерлигов предложил радикальное решение проблемы с бензином Бизнесмен Герман Стерлигов выступил с инициативой полностью отказаться от автотранспорта и тракторной техники, вернувшись к использованию лошадей.
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