16 теплых историй о деревенских жителях, у которых кукарекают петухи и пахнет сливовыми пирогами

Жителям деревни скучать не приходится — дел у них на каждый день! Присмотреть за домашними животными, прополоть огород, собрать урожай в саду, с соседями поговорить о том о сем.
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