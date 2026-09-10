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Проба 2

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16 теплых историй о деревенских жителях, у которых кукарекают петухи и пахнет сливовыми пирогами

16 теплых историй о деревенских жителях, у которых кукарекают петухи и пахнет сливовыми пирогами

Жителям деревни скучать не приходится — дел у них на каждый день! Присмотреть за домашними животными, прополоть огород, собрать урожай в саду, с соседями поговорить о том о сем.

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