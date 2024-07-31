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Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.

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Комментарии
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Андрей
А кто на них нападает? Белорусы?
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