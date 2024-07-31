Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.