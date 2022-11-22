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Куда поехать на новогодние каникулы. Лучшие маршруты по России

Куда поехать на новогодние каникулы. Лучшие маршруты по России

В последние годы новогодние каникулы не обходятся без семейной поездки. Раньше некоторые предпочитали отправиться за границу, чтобы разнообразить серые будни соленым морским воздухом.

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