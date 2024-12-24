Ряд государств предложили организовать переговоры РФ и США

Высказался по теме помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает корреспондент УтроNews. Россия получила от нескольких стран предложения организовать у них переговоры Президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом.
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