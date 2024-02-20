Губерниев дал совет норвежскому эксперту обратиться к психиатру из-за Большунова

Телеведущий Дмитрий Губерниев критично оценил слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на российских стартах были запланированы.
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