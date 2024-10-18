Планировка городов спасала представителей древней цивилизации от эпидемий

Ученых, исследующих ранние земледельческие общества, часто ставит в тупик любопытная закономерность: первые земледельцы жили в крупных, плотно застроенных поселениях, затем на многие века такой тип проживания исчезает, позже снова образовывались города, которые потом жители также покидали.