Планировка городов спасала представителей древней цивилизации от эпидемий

Ученых, исследующих ранние земледельческие общества, часто ставит в тупик любопытная закономерность: первые земледельцы жили в крупных, плотно застроенных поселениях, затем на многие века такой тип проживания исчезает, позже снова образовывались города, которые потом жители также покидали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии