Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Экс-хавбек «Эвертона» Сигурдссон перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на 1 год

Экс-хавбек «Эвертона» Сигурдссон перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на 1 год

33-летний исландец подписал с датским клубом контракт на один год. Сигурдссон известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Суонси» и «Хоффенхайм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх