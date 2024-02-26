Недели Великого поста с 18 марта по 4 мая, правила и календарь питания Алёна ЮрьеваВ жизни каждого православного христианина значительное место занимают религиозные традиции, среди которых особое место отводится посту.
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