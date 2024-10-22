Петербургский «Метрострой» получил первый блокоукладчик

В рамках договора на поставку техники с «Обуховским заводом» «Метрострой Северной Столицы» получил первый блокоукладчик в рамках договора на поставку техники с «Обуховским заводом», сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
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