Троица — духовный праздник с глубокой символикой: что можно и что нельзя делать 8 июня 2025 года Ирина Валькова8 июня 2025 года православные христиане по всей России будут отмечать один из важнейших праздников — День Святой Троицы.
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