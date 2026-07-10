В Новосибирской области разработали ИИ для слежки за дорогами

В Новосибирской области искусственный интеллект поможет искать ямы для дорожного ремонта. Научно-технический совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провел заседание 10 июля.
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