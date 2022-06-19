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Магомед Адиев: «У меня давно была мечта. Отец родился в Алматы и он говорил, что наконец-то сможет приехать туда, где родился»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился мечтой связанной с отцом. — В Карагандинской области, где я работал, большая чеченская диаспора и они меня на ужин приглашали, когда была возможность.

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