Минобороны РФ: вертолет Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Для удара использовались авиационные средства поражения Экипаж вертолета Ми-35М ударом авиаракет ликвидировал живую силу и технику украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии