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Белый дом заявил об отсутствии планов направлять войска США на Украину

Белый дом заявил об отсутствии планов направлять войска США на Украину

REUTERS/Stringer У США нет планов и намерений отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал в ходе брифинга для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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