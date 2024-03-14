В областном центре вынесли приговор члену преступной группировки

Мужчины решили вспомнить лихие 90-е, но что-то пошло не так Заднепровский рйонный суд Смоленска вынес приговор местному жителю, который обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений в составе преступной группы.
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